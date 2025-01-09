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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается 10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
9 января 2025 г. 13:16
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85%, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем - 3-8° тепла.

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