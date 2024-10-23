Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 15-19° тепла. Атмосферное давление понизится с 775 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем - 14-19° тепла, ночью в горах 0-4°, в высокогорьях - 4-7° мороза, днем 1-6° тепла.