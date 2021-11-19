Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 ноября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем – 12-14° тепла, в Баку ночью – 4-6°, днем – 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем – 10-15° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем – 6-11° тепла.