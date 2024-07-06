Завтра в Азербайджане местами пройдет дождь

7 июля в Азербайджане местами ожидаются кратковременные дожди.

7 июля в Азербайджане местами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст., относительная влажность - 60-65% ночью и 35-40% днем.

В некоторых регионах Азербайджана временами ожидаются дожди и молнии. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны сильные ливни и град, которые к вечеру постепенно прекратятся. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - ​​35-39° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - ​​20-25° тепла.