Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки, утром не исключается туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, возможны грозы, град, в горных районах снег. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-10° тепла.