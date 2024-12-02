Завтра в Азербайджане местами ожидаются ливни

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневого характера.

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами ливневого характера.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Временами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 0-5° мороза.