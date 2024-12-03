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Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман

Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Экология
3 декабря 2024 г. 12:37
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман

4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидаются небольшие осадки, не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Ночью в Губа-Гусарском регионе местами возможны ливни и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi ərazilərə leysan yağacaq

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