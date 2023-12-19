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Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков

Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем в некоторых частях полуострова не исключается моросящий дождь.
Экология
19 декабря 2023 г. 12:59
Завтра в Азербайджане будет преимущественно без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем в некоторых частях полуострова не исключается моросящий дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, ночью в горах 10-15°, днем - 0-5° мороза.

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