Завтра в Азербайджане будет пасмурно

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове возможны дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-14, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.

30 апреля в районах Азербайджана возможны грозы, временами дожди и ливни. Утром местами прогнозируется туман. Ожидается местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 30-го апреля по 2 мая слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.