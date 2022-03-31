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Завтра в Азербайджане будет наблюдаться пылевой туман

Завтра в Азербайджане будет наблюдаться пылевой туман 1 апреля ожидается проникновение на территорию Азербайджана сформировавшихся в африканских пустынях пылевых масс, принесенных воздушными потоками юго-западного направления.
Экология
31 марта 2022 г. 14:32
Завтра в Азербайджане будет наблюдаться пылевой туман

1 апреля ожидается проникновение на территорию Азербайджана сформировавшихся в африканских пустынях пылевых масс, принесенных воздушными потоками юго-западного направления.

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что согласно спутниковому изображению, на территории республики, в частности, в регионах содержание частиц пыли в атмосферном воздухе превысит норму.

По словам Г.Аббасовой, будет дана дополнительная информация о длительности пылевого тумана и уровне загрязнения воздуха.

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