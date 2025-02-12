Завтра в Азербайджане будет дождливо

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня в некоторых частях полуострова не исключаются осадки.
Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах ночью и утром временами ожидаются дожди, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° мороза, в горах ночью 11-16°, днем - 0-5° мороза.
Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.