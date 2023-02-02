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Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено

Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено 3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.
Экология
2 февраля 2023 г. 13:21
Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем до 6° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, однако к вечеру постепенно прекратятся. Ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 5-8° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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