Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, порывистый северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем до 6° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах - снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, однако к вечеру постепенно прекратятся. Ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 5-8° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.