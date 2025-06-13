Завтра в Азербайджане будет 37° тепла

14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм рт. ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 50-55% днем.
В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем возможны дожди и грозы. В отдельных местах вероятны ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем 17-22° тепла.