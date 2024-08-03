Завтра в Азербайджане будет 37° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых пригородных районах ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-75% ночью и 40-45% днем.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах в течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - ​​32-37° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - ​​17-22° тепла.





