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Завтра в Азербайджане будет 37° тепла

Завтра в Азербайджане будет 37° тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
3 августа 2024 г. 12:42
Завтра в Азербайджане будет 37° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых пригородных районах ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-75% ночью и 40-45% днем.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах в течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - ​​32-37° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - ​​17-22° тепла.



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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 4
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanda 37 dərəcə isti olacaq

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