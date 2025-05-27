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Завтра в Азербайджане будет 33° тепла

Завтра в Азербайджане будет 33° тепла 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
27 мая 2025 г. 12:35
Завтра в Азербайджане будет 33° тепла

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 27 на 28 мая и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем ​​- 23-28° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 40-45%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные ливни и грозы, местами - град. Днем в большинстве регионов осадки прекратятся, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем ​​- 28-33° тепла, в горах ночью - 5-10, днем - ​​15-20° тепла.

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