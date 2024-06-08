Завтра в Азербайджане будет 30-35° тепла

Завтра в Азербайджане будет 30-35° тепла.

Завтра в Азербайджане будет 30-35° тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в некоторых частях полуострова ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем ​​сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем ​​- 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 40-50% днем.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах возможны ливни, грозы и град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем ​​- 30-35° тепла, а в горах ночью - 8-13° тепла, днем ​​- 15-20° тепла.