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Завтра в Азербайджане будет 29° тепла

Завтра в Азербайджане будет 29° тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
21 мая 2025 г. 13:21
Завтра в Азербайджане будет 29° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - ​​22-27° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 765 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, местами - туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - ​​24-29° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем ​​- 13-18° тепла.

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