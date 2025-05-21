Завтра в Азербайджане будет 29° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - ​​22-27° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 765 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, местами - туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - ​​24-29° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем ​​- 13-18° тепла.