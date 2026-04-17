Завтра в Азербайджане будет 23° тепла

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 23° тепла.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков, подует умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем ​​- 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-70%.

В регионах Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых западных регионах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Умеренный восточный ветер в некоторых восточных регионах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем ​​- 18-23° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем ​​- 10-18° тепла.