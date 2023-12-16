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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки.
Экология
16 декабря 2023 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с утра местами возможны осадки, а ближе к ночи местами - дождь с мокрым снегом.

Ночью и утром местами будет туман, будет дуть порывистый умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-85%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков, однако днем, в частности в северных и западных районах, ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах – снег, местами туман, порывистый западный ветер.

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