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Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов

Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.
Экология
31 марта 2022 г. 13:05
Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-18° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба.
Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 10-15° тепла.

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