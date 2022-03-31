Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет слабый туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 15-18° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 10-15° тепла.