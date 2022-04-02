Температура воздуха в районах Азербайджана повысится до 31 градуса

3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-22° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 14-19° тепла.