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Температура воздуха в районах Азербайджана повысится до 31 градуса

Температура воздуха в районах Азербайджана повысится до 31 градуса 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков
Экология
2 апреля 2022 г. 12:40
Температура воздуха в районах Азербайджана повысится до 31 градуса

3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-22° тепла. В Баку ночью 12-14°, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 14-19° тепла.

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