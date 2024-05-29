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Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 35 градусов

Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 35 градусов 30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.
Экология
29 мая 2024 г. 13:18
Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 35 градусов

30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем - 28-33, местами до 35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 14-19° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 30
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 35 dərəcəyədək artacaq

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