Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 17 градусов

6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 8-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем - 1-6° тепла.