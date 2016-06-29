Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 39 градусов

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла.