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    Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 39 градусов

    В Баку ожидается 34-36 градусов тепла

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном безоблачная погода.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла.

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