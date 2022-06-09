Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны кратковременные небольшие дожди. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью 19-21°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 18-23° тепла.