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Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов

Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов 10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
9 июня 2022 г. 13:01
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами вероятны кратковременные небольшие дожди. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью 19-21°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 18-23° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 34C in Azerbaijan tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda külək əsəcək, yağış yağacaq

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