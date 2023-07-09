​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится

​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится.

​Завтра температура воздуха в Азербайджане понизится.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Местами усилится умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем ​​29-34° тепла.

В районах Азербайджана, в основном северо-западных, ожидаются кратковременные дожди. Не исключены местами ливни, молнии и град. Ночью и утром в некоторых регионах будет туман. Местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем ​​32-37°, ночью 11-16°, днем ​​22-27°.