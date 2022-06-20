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Завтра температура воздуха в Азербайджане поднимется до 37 градусов

Завтра температура воздуха в Азербайджане поднимется до 37 градусов 21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.
Экология
20 июня 2022 г. 13:20
Завтра температура воздуха в Азербайджане поднимется до 37 градусов

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью 20-23°, днем 31-36° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 мм до 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-24° тепла.

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