Завтра температура воздуха в Азербайджане поднимется до 37 градусов

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью 20-23°, днем 31-36° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 мм до 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-24° тепла.