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Завтра температура воздуха повысится до 39 градусов

Завтра температура воздуха повысится до 39 градусов 23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
22 августа 2023 г. 12:35
Завтра температура воздуха повысится до 39 градусов

23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление понизится до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 23-28° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 39 dərəcəyədək artacaq

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