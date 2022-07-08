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Завтра температура воздуха повысится до 38 градусов

Завтра температура воздуха повысится до 38 градусов 9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
8 июля 2022 г. 13:05
Завтра температура воздуха повысится до 38 градусов

9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 32-37° тепла, в Баку ночью 22-24°, днем 34-36° тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 19-24° тепла.

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