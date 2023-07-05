Температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 30-35° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 25-26° тепла.

В районах Азербайджана тоже преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах Балакен-Шекинской зоны ожидаются кратковременные дожди. Ожидается гроза и град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.