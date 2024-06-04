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Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов 5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.
Экология
4 июня 2024 г. 12:45
Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 38 градусов

5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 16-21°, местами до 26° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 5
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyədək artacaq

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