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Завтра температура воздуха повысится до 37 градусов

Завтра температура воздуха повысится до 37 градусов 27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.
Экология
26 июня 2023 г. 12:43
Завтра температура воздуха повысится до 37 градусов

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-34° тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах, вероятно, пройдут ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.

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