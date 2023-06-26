Завтра температура воздуха повысится до 37 градусов

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Вечером юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-34° тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. В отдельных местах, вероятно, пройдут ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.