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Завтра температура воздуха повысится до 36 градусов

Завтра температура воздуха повысится до 36 градусов 5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
4 июля 2023 г. 13:17
Завтра температура воздуха повысится до 36 градусов

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах временами могут быть дожди. В отдельных местах вероятно, пройдут интенсивные ливни, грозы, град. Умеренный восточный ветер днем будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 36 C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 36 dərəcəyədək artacaq

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