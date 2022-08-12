Завтра температура воздуха местами поднимется до 41 градуса

13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Будет дуть северо-восточный ветер.

13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65% ночью и 35-40% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.