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Завтра температура воздуха местами поднимется до 41 градуса

Завтра температура воздуха местами поднимется до 41 градуса 13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Будет дуть северо-восточный ветер.
Экология
12 августа 2022 г. 12:26
Завтра температура воздуха местами поднимется до 41 градуса

13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-26°, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65% ночью и 35-40% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yerlərdə havanın temperaturu 41 dərəcəyədək yüksələcək

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