Завтра в Азербайджане пройдут дожди и грозы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах полуострова есть вероятность грозы и дождя. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами будут грозы, временами прогнозируется дождь. Ожидается град, местами интенсивный. Скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.