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Завтра ожидаются ливни и грозы

Завтра ожидаются ливни и грозы 17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, начиная с полудня, в некоторых местах с перерывами будут идти дожди.
Экология
16 сентября 2023 г. 13:07
Завтра ожидаются ливни и грозы

17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако, начиная с полудня, в некоторых местах с перерывами будут идти дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны ливни и грозы. В течение дня ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью 18-21°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако, начиная с полудня, в отдельных местах пройдут ливни, возможно интенсивные, ожидаются грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 12-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.

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Версия на английском языке Showers, thunderstorms expected in Azerbaijan tomorrow
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu: yağış yağacaq, dolu düşəcək

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