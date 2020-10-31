Завтра пройдет без осадков

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер днем сменится умеренным северным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 20-24, в Баку ночью 15-17, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

1 ноября в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла.