О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра пройдет без осадков

Завтра пройдет без осадков 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.
Экология
31 октября 2020 г. 12:33
Завтра пройдет без осадков

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер днем сменится умеренным северным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 20-24, в Баку ночью 15-17, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

1 ноября в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağmursuz olacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
Главный инфекционист Азербайджана обратился к населению
23 октября 2020 г. 12:25
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
Азербайджано-грузинские отношения имеют стратегическое значение
22 октября 2020 г. 17:23
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
В Милли Меджлисе обсудят проект переименования села Венг в Чинарлы
22 октября 2020 г. 10:02
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
Сменился глава Госагентства по возобновляемым источникам энергии
20 октября 2020 г. 17:49
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
ВБ готовит новый проект реконструкции региональных автодорог в Азербайджане
14 октября 2020 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi