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Завтра ожидаются ливни и грозы

Завтра ожидаются ливни и грозы 13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Экология
12 сентября 2023 г. 13:11
Завтра ожидаются ливни и грозы

13 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни и грозы.

Днем осадки ненадолго прекратятся. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-19° тепла, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13-16° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 6-11° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq

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