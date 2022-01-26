Завтра в Азербайджане пойдет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами они перейдут в мокрый снег.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 4-6° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Ночью и утром - туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-8° тепла, в горах ночью 5-10°, в высокогорье 13-18° мороза, днем 2-6° тепла.