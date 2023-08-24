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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и усиление ветра

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и усиление ветра 25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами пройдут дожди.
Экология
24 августа 2023 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и усиление ветра

25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами пройдут дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут кратковременные ливни.

Северо-западный ветер будет периодически усиливаться ночью и утром.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивные и сильные, вероятно выпадение града. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

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