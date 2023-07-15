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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно утром и вечером местами небольшой дождь.
Экология
15 июля 2023 г. 13:25
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно утром и вечером местами небольшой дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова вероятны сильные грозы.

Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 26-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-65%.

На Абшеронских пляжах временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаийыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) - 26-28° тепла.

Завтра, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются дожди, грозы, местами интенсивные ливни, вероятно выпадение града. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Время от времени будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 19-23°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 16
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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