Завтра погода будет облачной

10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков.

10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами будет слабый туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-55-60 процентов.

10 января в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью от 3 до 2 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в высокогорных районах 7-9 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

10 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.