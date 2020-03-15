​Завтра погода будет дождливой

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами туман, изморось, вечером – дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня ожидается сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность - 75-85%.

В районах республики, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных района снег. Местами осадки будут интенсивными. Кое-где возможен туман.

Западный ветер местами временно усилится. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.