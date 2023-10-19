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Завтра в Азербайджане ожидаются ливни, грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни, грозы Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Экология
19 октября 2023 г. 12:51
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни, грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут ливни и грозы.

К утру осадки прекратятся, днем преимущественно без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью 11-14°, днем 16-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Ночью в отдельных местах возможны ливни, грозы, в горных районах - снег. К утру осадки постепенно прекратятся, днем - преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah leysan yağacaq, şimşək çaxacaq

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