Завтра ожидаются грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова ночью возможны кратковременные грозы.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова ночью возможны кратковременные грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации, осадки к утру постепенно прекратятся, в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег, на отдельных территориях снегопад усилится, возможны грозы и выпадение града. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-8°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.