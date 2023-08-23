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В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
23 августа 2023 г. 13:46
В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами на полуострове вероятны дожди.

Утром ожидается туман. Северо-западный ветер к вечеру будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 33-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются периодические дожди, грозы, кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах временами туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 21-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 20-25° тепла.

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Версия на английском языке Rain, strong wind expected in some areas tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi ərazilərdə yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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