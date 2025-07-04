Завтра ожидаются дожди и сильный ветер

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 50-55%.

В горных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 28-32° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.