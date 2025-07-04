О нас

Завтра ожидаются дожди и сильный ветер 

Завтра ожидаются дожди и сильный ветер  5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
4 июля 2025 г. 13:17
Завтра ожидаются дожди и сильный ветер 

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 25-28° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 50-55%.

В горных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем - 28-32° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək güclənəcək - PROQNOZ

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi