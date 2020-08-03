Завтра ожидаются дождь и ветер

В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 4 августа.

В Азербайджане объявлен прогноз погоды на 4 августа.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, но утром местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, умеренный, днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 27-30, в Баку ночью 21-23, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

На абшеронских пляжах будет ожидается умеренный северо-западный ветер, днем он сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, а в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливни, град, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно данным медико-метеорологического прогноза, в течение дня 4 августа на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.