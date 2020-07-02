В Азербайджане ожидаются дождь и град

Обнародован прогноз погоды на 3 июня

Обнародован прогноз погоды на 3 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью в некоторых местах не исключаются кратковременные осадки. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-23, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, относительная влажность 60-70%.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе 21-22 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 23-24 градуса тепла.

3 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, град, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3-4 июля на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.