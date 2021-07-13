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Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град

Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град 14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
13 июля 2021 г. 13:23
Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 35-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные дожди, в северных и западных районах интенсивные, вероятен град. Будет преобладать западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək, rayonlara dolu düşəcək

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